Домашняя техника M.1: «два-в-одном» от JLA

08.11.2017 13:30 Компания JLA – новичок на аудио рынке. В её ассортименте – всего одно наименование; негусто для попытки завоевать рынок, поэтому создатели нового бренда сделали ставку на дизайн и функциональность. Акустическая система M.1 представляет собой Hi-Fi систему, которую можно использовать в качестве небольшого столика, прикроватного или кофейного. Аудио начинка двухполосного громкоговорителя – 8-дюймовый НЧ-динамик с низким уровнем искажений и твитер 1,125 дюйма с шёлковым куполом. АЧХ системы: 35 Гц – 20 кГц, чувствительность – 88 дБ. Конструкция сделана из массива берёзы, окрашенного в чёрный или белый цвет и с отделкой латунью или алюминием. На корпусе имеются две сенсорные кнопки для регулировки громкости и пр. Подключение беспроводное, поддерживаются потоковые сервисы iTunes, AirPlay, Spotify, Pandora, iHeart Radio и Tuneln; громкоговоритель совместим с любыми устройствами iOS, Android, Windows, MacOS. Розничная цена M.1 (колонку можно приобрести, разместив заказ на сайте производителя) – 995 долларов США. Вернуться к списку новостей