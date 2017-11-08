ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

M.1: «два-в-одном» от JLA


08.11.2017 13:30

 

 

Компания JLA – новичок на аудио рынке. В её ассортименте – всего одно наименование; негусто для попытки завоевать рынок, поэтому создатели нового бренда сделали ставку на дизайн и функциональность. 

 

Акустическая система M.1 представляет собой Hi-Fi систему, которую можно использовать в качестве небольшого столика, прикроватного или кофейного. Аудио начинка двухполосного громкоговорителя – 8-дюймовый НЧ-динамик с низким уровнем искажений и твитер 1,125 дюйма с шёлковым куполом. АЧХ системы: 35 Гц – 20 кГц, чувствительность – 88 дБ. Конструкция сделана из массива берёзы, окрашенного в чёрный или белый цвет и с отделкой латунью или алюминием. На корпусе имеются две сенсорные кнопки для регулировки громкости и пр. Подключение беспроводное, поддерживаются потоковые сервисы iTunes, AirPlay, Spotify, Pandora, iHeart Radio и Tuneln; громкоговоритель совместим с любыми устройствами iOS, Android, Windows, MacOS. 

 

Розничная цена M.1 (колонку можно приобрести, разместив заказ на сайте производителя) – 995 долларов США.

Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007