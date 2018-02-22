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Magnat по-русски


22.02.2018 12:20

 

 

Компания Simple Distribution, поставщик в Россию продукции немецкого производителя акустических систем Magnat, объявила о запуске русскоязычной версии сайта Magnat.

 

Перейдя по ссылке www.magnat.de/ru/, пользователи оказываются на информационном сетевом ресурсе, содержащем подробную информацию о всех линейках громкоговорителей и электронных компонентах Magnat – с изображениями и описаниями моделей, а также применяемых фирменных технологиях. Здесь же можно скачать руководства для пользователей с подробными инструкциями по установке и настройке систем, а также ознакомиться с отзывами экспертов и специализированной прессы.

 

Отдельный раздел посвящён истории бренда и общей информации о продукции Magnat, наработках, применяемых инженерами и дизайнерами компании при создании новых моделей и об используемых технологиях.

 

Компания-производитель и её российский дистрибьютор выражают надежду, что новый русскоязычный сайт Magnat поможет дилерам, специалистам и пользователям стать ближе к бренду.

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