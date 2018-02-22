Magnat по-русски

22.02.2018 12:20 Компания Simple Distribution, поставщик в Россию продукции немецкого производителя акустических систем Magnat, объявила о запуске русскоязычной версии сайта Magnat. Перейдя по ссылке www.magnat.de/ru/, пользователи оказываются на информационном сетевом ресурсе, содержащем подробную информацию о всех линейках громкоговорителей и электронных компонентах Magnat – с изображениями и описаниями моделей, а также применяемых фирменных технологиях. Здесь же можно скачать руководства для пользователей с подробными инструкциями по установке и настройке систем, а также ознакомиться с отзывами экспертов и специализированной прессы. Отдельный раздел посвящён истории бренда и общей информации о продукции Magnat, наработках, применяемых инженерами и дизайнерами компании при создании новых моделей и об используемых технологиях. Компания-производитель и её российский дистрибьютор выражают надежду, что новый русскоязычный сайт Magnat поможет дилерам, специалистам и пользователям стать ближе к бренду. Связанные новости: Гибридный усилитель Magnat RV 4 - 03.08.2017 11:00 Серия саундбаров фирмы MAGNAT - 27.08.2014 14:00 Колонки Magnat Quantum Signature и усилитель RV3 – флагманы компании - 19.07.2013 10:00 Вернуться к списку новостей