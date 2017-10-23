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Малютка iPort xPRESS


23.10.2017 13:30

 

 

xPRESS – первый в мире кнопочный Wi-Fi пульт управления для компонентов Sonos. Новинку выпускает компания iPort.

 

Миниатюрный переносной пульт соединяется по Wi-Fi с любым устройством Sonos и позволяет запускать воспроизведение аудитреков, выбирать нужную композицию, регулировать громкость или управлять всей домашней аудио системой.

 

Элемент питания не требует подзарядки в течение 4-6 месяцев. Благодаря имеющемуся магниту пульт можно закрепить на любой металлической поверхности, которая оказалась рядом – например, на двери холодильника. Предусмотрена возможность настенного крепления.

 

Настройка осуществляется через мобильное приложение iPort Connect; достаточно выбрать сеть и то устройство Sonos, которым нужно управлять. 

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