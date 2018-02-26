Выходная мощность устройства 135 Вт/канал (6 Ом), ресивер также поддерживает DTS:X 3D аудио и upmixing до DTS Neural:X и Dolby Surround для стандартных форматов окружающего звучания. Бороться с отставанием по фазе, возникающим при использовании излучающих вверх акустических систем с поддержкой Dolby Atmos, призвана технология Reflex Optimiser.

Выходы 4K 60p HDCP 2.2 HDMI поддерживают HDR10, HLG, Dolby Vision и BT.2020 Pass-Through. Поддержка аудио форматов высокого разрешения включает 192 кГц/24-бит FLAC и DSD 2.8 МГц/5.6 МГц. Система MCACC отвечает за автоматическую многоканальную калибровку акустических параметров. Ресивер совместим с DTS Play-Fi и беспроводной мультирум-системой FlareConnect. Имеются два выделенных выхода для подключения акустических систем во второй зоне; передача в неё сигнала от источников возможна через линейные входы, по сети, через USB and Bluetooth. Предусмотрена функция управления посредством голосового помощника Google Assistant.