Малобюджетный ресивер от Yamaha
Yamaha выпустила новый аудио-видео ресивер начальной ценовой категории – его розничная цена в США составляет всего 300 долларов.
Модель RX-V385 – это 5.1-канальный ресивер с поддержкой 4K/Ultra HD видео с HDCP 2.2 (через четыре HDMI выхода и один вход), BT.2020 и и трёх HDR форматов: HDR10, Dolby Vision и HLG (Hybrid Log-Gamma).
Выходная мощность усилителя 5 x 70 Вт (8 Ом). Фирменный Cinema DSP процессор поддерживает Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio и имеет несколько базовых пресетов, которые моделируют акустическую «среду» известных концертных площадок. Технология акустической коррекции помещения YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) автоматически настраивает аудио параметры, обеспечивая оптимальное звучание в условиях конкретного помещения.
В дополнение к возможностям своего «предшественника», ресивера RX-V383, новый RX-V385 оснащён разъёмами binding post для всех каналов; имеется возможность двухполосного усиления фронтальных громкоговорителей в системах конфигурации 2.1 или 3.1. На стоимости ресивера добавление новых функций не отразилось.
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