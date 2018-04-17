17.04.2018 10:40

Yamaha выпустила новый аудио-видео ресивер начальной ценовой категории – его розничная цена в США составляет всего 300 долларов.

Модель RX-V385 – это 5.1-канальный ресивер с поддержкой 4K/Ultra HD видео с HDCP 2.2 (через четыре HDMI выхода и один вход), BT.2020 и и трёх HDR форматов: HDR10, Dolby Vision и HLG (Hybrid Log-Gamma).

Выходная мощность усилителя 5 x 70 Вт (8 Ом). Фирменный Cinema DSP процессор поддерживает Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio и имеет несколько базовых пресетов, которые моделируют акустическую «среду» известных концертных площадок. Технология акустической коррекции помещения YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) автоматически настраивает аудио параметры, обеспечивая оптимальное звучание в условиях конкретного помещения.