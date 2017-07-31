31.07.2017 15:57

Компания Marantz расширила свой модельный ряд аудио-видео ресиверов 2017 года, анонсировав две новинки, SR6012 и SR5012. Более продвинутый SR6012 имеет девять встроенных усилителей и способен обработать 11.2 каналов (конфигурация системы 7.1.4); возможности «младшей» модели чуть более ограниченные — семь каналов усиления и процессинг 7.2 (система 5.1.2).

Оба ресивера поддерживают Dolby Atmos и DTS:X. Модель Marantz SR6012 способна работать с системами конфигурации 5.1.4 и 7.1.2 без внешнего усилителя. Как и все топовые AV-усилители Marantz, этот даёт пользователям, использующим все 11.2 каналов, возможность выбора: подключить к внешнему усилителю основные громкоговорители (левый и правый фронтальные) или пару АС. используемых в качестве высотных. При этом SR6012 можно использовать как предусилитель/процессор окружающего звучания. К нему можно дополнительно подключить пяти- или семиканальный усилитель для обработки фронтальных каналов (левый/центр/правый) и surround-каналов. В системах конфигурации 5.1 и 7.1 дополнительные каналы усиления SR6012 можно использовать для второй аудио зоны. Мощность каждого из встроенных усилителей составляет 110 Вт (8 Ом, 20 Гц – 20 kHz); ресивер оснащён системой акустической коррекции помещения Audyssey MultEQ XT32.