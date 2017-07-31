Marantz: новые модели ресиверов 2017 года
Компания Marantz расширила свой модельный ряд аудио-видео ресиверов 2017 года, анонсировав две новинки, SR6012 и SR5012. Более продвинутый SR6012 имеет девять встроенных усилителей и способен обработать 11.2 каналов (конфигурация системы 7.1.4); возможности «младшей» модели чуть более ограниченные — семь каналов усиления и процессинг 7.2 (система 5.1.2).
Оба ресивера поддерживают Dolby Atmos и DTS:X. Модель Marantz SR6012 способна работать с системами конфигурации 5.1.4 и 7.1.2 без внешнего усилителя. Как и все топовые AV-усилители Marantz, этот даёт пользователям, использующим все 11.2 каналов, возможность выбора: подключить к внешнему усилителю основные громкоговорители (левый и правый фронтальные) или пару АС. используемых в качестве высотных. При этом SR6012 можно использовать как предусилитель/процессор окружающего звучания. К нему можно дополнительно подключить пяти- или семиканальный усилитель для обработки фронтальных каналов (левый/центр/правый) и surround-каналов. В системах конфигурации 5.1 и 7.1 дополнительные каналы усиления SR6012 можно использовать для второй аудио зоны. Мощность каждого из встроенных усилителей составляет 110 Вт (8 Ом, 20 Гц – 20 kHz); ресивер оснащён системой акустической коррекции помещения Audyssey MultEQ XT32.
Ресиверы совместимы с новейшими 4K HDR форматами и поддерживают протокол HDCP 2.2; они способны обрабатывать Ultra HD 60 Гц видео, HDR, 21:9 видео, 3D и BT.2020 pass-through; они также будут поддерживать обновление Hybrid Log Gamma (HLG) HDR. Что касается возможностей беспроводного подключения, новые ресиверы HEOS-совместимы, поддерживают Wi-Fi, AirPlay и Bluetooth. При подключении к сети они могут скачивать контент через сервисы Pandora, SiriusXM, Spotify Connect и интернет-радио. Поддержка аудио форматов высокого разрешения включает DSD (2.8/5.6 МГц), FLAC, ALAC, AIFF и WAV. Управлять ресиверами можно по IP и RS232. В помощь рядовым пользователям имеется Помощник по установке (Setup Assistant): подробные инструкции по настройке устройств шаг за шагом выводятся на дисплей.
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