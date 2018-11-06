Marshall Kilburn II: возвращение рок-легенды

06.11.2018 07:00 Компания Marshall выпустила обновлённую версию акустической системы Kilburn. Корпус небольшого громкоговорителя Kilburn II имеет виниловое покрытие в стилистике легендарных усилителей Marshall, лицевая сторона забрана металлической решёткой, которая обычно используется в микрофонах, а для переноски используется гитарный ремень. Разработчики обещают «потрясающее звучание» и стереэффект Блюмлейна, названного в честь британского инженера Алана Блюмлейна, основоположника стереофонической записи. Звуковой сигнал разделяется, усиливается, а затем воспроизводится в разных направлениях в равной степени, то есть звук распространяется на 360° с одинаковой детальностью, и не имеет значения, на каком расстоянии от слушателя находится Kilburn II, и происходит ли прослушивание в помещении или на открытом пространстве. Колонка беспроводная. Она питается от аккумулятора, заряда которого хватает на 20 часов. Состояние батареи отображает световой индикатор на корпусе. Kilburn II можно подключить к любому источнику по Bluetooth (чип Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX); предусмотрена возможность одновременного подключения двух устройств. Имеются встроенные усилители класса D, два на 15 Вт и один на 25 Вт, обеспечивающие нужный уровень мощности для мероприятия любого формата. Связанные новости: Легко носить, приятно слушать - 12.10.2018 11:00 Внезапно: «умные» громкоговорители от Marshall - 21.09.2018 12:50 Мультирум от Marshall: легенда в тренде - 29.09.2017 11:49 Вернуться к списку новостей