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Marshall Kilburn II: возвращение рок-легенды


06.11.2018 07:00

 

 

Компания Marshall выпустила обновлённую версию акустической системы Kilburn. Корпус небольшого громкоговорителя Kilburn II имеет виниловое покрытие в стилистике легендарных усилителей Marshall, лицевая сторона забрана металлической решёткой, которая обычно используется в микрофонах, а для переноски используется гитарный ремень.

 

Разработчики обещают «потрясающее звучание» и стереэффект Блюмлейна, названного в честь британского инженера Алана Блюмлейна, основоположника стереофонической записи. Звуковой сигнал разделяется, усиливается, а затем воспроизводится в разных направлениях в равной степени, то есть звук распространяется на 360° с одинаковой детальностью, и не имеет значения, на каком расстоянии от слушателя находится Kilburn II, и происходит ли прослушивание в помещении или на открытом пространстве.

 

Колонка беспроводная. Она питается от аккумулятора, заряда которого хватает на 20 часов. Состояние батареи отображает световой индикатор на корпусе. Kilburn II можно подключить к любому источнику по Bluetooth (чип Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX); предусмотрена возможность одновременного подключения двух устройств. Имеются встроенные усилители класса D, два на 15 Вт и один на 25 Вт, обеспечивающие нужный уровень мощности для мероприятия любого формата.

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