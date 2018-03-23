Домашняя техника Маршрутизаторы Luxul – теперь с Domotz

23.03.2018 11:35 Компания Luxul расширила возможности некоторых из выпускаемых ею гигабитных маршрутизаторов за счёт технологии удаленного управления Domotz. Новая функция устройств будет особенна полезна для интеграторов – они смогут обеспечивать управление и поддержку сетей Luxul, не тратя дополнительные средства и время на выезды к заказчикам. Маршрутизаторы Luxul с технологией Domotz способны оповещать инсталляторов о возникших сетевых проблемам, давая им возможность незамедлительно устранить ошибку. Ещё одна новая возможность – информирование о неполадках технической группы поддержки Luxul. Маршрутизаторы с технологией Domotz освобождают от необходимости приобретения отдельного устройства Luxul Domotz Pro для удаленного управления, что позволяет снизить затраты на построение сети и ускоряет настройку. В настоящее время уже доступны две модели роутеров Luxul с технологией Domotz – беспроводная Epic 3 и проводная Epic 4 Series; в ближайшем будущем ожидается, что расширенные возможности появятся у роутеров Epic 5 Series. Вернуться к списку новостей