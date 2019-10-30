ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Martin Logan в России: электростаты и активные сабвуферы


30.10.2019 15:00

 

 

У российских аудиофилов появилась возможность приобрести продукцию Martin Logan: модели двух серий электростатической акустики – Masterpiece и ElectroMotion – и двух линеек фирменных активных сабвуферов.

 

Серии громкоговорителей Masterpiece и ElectroMotion – своего рода визитная карточка американского бренда. Колонки этих серий оснащаются фирменными электростатическими излучателями XStat CLS. Изогнутые излучатели имеют большую площадь эффективной поверхности, что позволяет эффективно контролировать распространение звука в помещении и уменьшить искажения. За воспроизведение баса «отвечает» низкочастотная секция с динамическим драйвером, который идеально согласован с широкополосным электростатическим излучателем. У старших моделей флагманской серии Masterpiece также имеются встроенные усилители для низкочастотных секций с цифровым аудиопроцессором, поддерживающим систему автокалибровки звука ARC.

 

Активные сабвуферы Martin Logan разработаны с учетом специфики звучания фирменной акустики. Для того, чтобы получить наибольший эффект от просмотра фильмов в домашнем кинозале или усилить басовую отдачу стереопары, их лучше использовать в комплекте. Сабвуферы серии Dynamo совместимы с системой автокалибровки ARC, могут управляться дистанционно через приложение и оснащаются излучателями с полипропиленовым диффузором (диаметр – от 8 до 12 дюймов). Мощность старших моделей (с закрытым оформлением) – от 300 до 900 Вт. В моделях серии BalancedForce – сдвоенные излучатели с помещенными в закрытый корпус жёсткими алюминиевыми диффузорами калибра 10 или 12 дюймов. Они обладают мощностью от 850 до 1700 Вт и могут быть откалиброваны с помощью опционального комплекта Perfect Bass Kit.

Связанные новости:
 Матричные коммутаторы-усилители Martin Logan MDA  - 22.10.2019 15:40
 Акустика Martin Logan – снова в России - 18.09.2019 13:02
 Премьеры уральского Hi-Fi & High End Show - 19.08.2019 07:00
 Paradigm, Anthem, MartinLogan: возвращение - 15.05.2019 09:00
 Новый акустический бренд от со-основателя Martin Logan  - 12.04.2018 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007