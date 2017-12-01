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Масштабируемый звук JBL Bar


01.12.2017 12:00

 

 

Акустические системы новой серии JBL Bar предназначены для создания эффекта присутствия в кинозале в домашних условиях. В зависимости от площади помещения или требований к аудио системе потребитель может выбрать одну из четырёх моделей: JBL Bar Studio, Bar 2.1, JBL Bar 3.1 или JBL Bar 5.1.

 

Новинки различаются не только мощностью, но и форм-фактором. «Младшая» модель JBL Bar Studio компактна, её лучше использовать в небольших помещениях. JBL Bar 2.1 и JBL Bar 3.1 дополнены беспроводным сабвуфером; кроме того, JBL Bar 3.1 оснащена выделенным центральным каналом – он обеспечивает повышенную чёткость вокальных партий и диалогов. Самая мощная модель в серии – JBL Bar 5.1. Она комплектуется беспроводными сателлитами: используемые в качестве тыловых каналов, они создают полноценное звучание 5.1 с эффектом присутствия. При отсоединении колонки автоматически подключаются к системе по беспроводному протоколу.

 

Все новинки поддерживают стандарт пространственного звучания Dolby Digital. Возможности подключения весьма разнообразны: HDMI, AUX, USB и Bluetooth. Технология JBL SoundShift позволяет мгновенно переключиться с основного источника звука на беспроводной: для этого нужно запустить аудио на мобильном устройстве, ранее сопряжённом с саундбаром. 

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