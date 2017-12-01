Акустические системы новой серии JBL Bar предназначены для создания эффекта присутствия в кинозале в домашних условиях. В зависимости от площади помещения или требований к аудио системе потребитель может выбрать одну из четырёх моделей: JBL Bar Studio, Bar 2.1, JBL Bar 3.1 или JBL Bar 5.1.

Новинки различаются не только мощностью, но и форм-фактором. «Младшая» модель JBL Bar Studio компактна, её лучше использовать в небольших помещениях. JBL Bar 2.1 и JBL Bar 3.1 дополнены беспроводным сабвуфером; кроме того, JBL Bar 3.1 оснащена выделенным центральным каналом – он обеспечивает повышенную чёткость вокальных партий и диалогов. Самая мощная модель в серии – JBL Bar 5.1. Она комплектуется беспроводными сателлитами: используемые в качестве тыловых каналов, они создают полноценное звучание 5.1 с эффектом присутствия. При отсоединении колонки автоматически подключаются к системе по беспроводному протоколу.