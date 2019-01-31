31.01.2019 16:00

Monitor Audio представляет систему окружающего звучания MASS второго поколения. Новинка будет демонстрироваться на стенде компании (5-R110) на выставке Integrated Systems Europe 2019.

MASS представляет собой высокоэффективную кинотеатральную систему 5.1 для домашнего использования, состоящую из пяти колонок-сателлитов и сабвуфера. Акустические системы, ставшие более компактными, позволяют создать эффект «звука вокруг» в любой жилой комнате. Доступное по цене решение предназначено для тех, кто не готов тратить значительные средства на оборудование отдельного помещения под домашний кинозал.

Система проста в установке, она придётся по душе не только киноманам, но и любителям компьютерных игр. Разработчики обещают чистое детальное звучание с убедительным басом. Дополнительно можно приобрести напольные подставки.