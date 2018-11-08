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Мастер-класс для инсталляторов


08.11.2018 08:00

 

 

14 ноября состоится мастер-класс «Современные технологии и инструменты успешных продаж инсталляционного оборудования», организованный компанией Simple Distribution. Мероприятие рассчитано на специалистов в области custom installations.

 

На однодневном мастер-классе будет рассмотрена важная, но не очень популярная в России тема: технологии и инструменты продаж на инсталляционном рынке. Участники получат информацию о проверенных временем решениях, которые, возможно, они не использовали раньше или не владели ими в достаточной степени. Главным спикером станет Пит Бейкер (Pete Baker), имеющий 30-летний опыт работы на североамериканском и международном рынках. Он начал свою карьеру в качестве технического специалиста по слаботочному оборудованию, основал инсталляционную компанию Custom Home Integration, а ныне является президентом корпорации BIG, представляющей лидирующие на инсталляционном рынке мировые бренды. 

 

Второй гость мастер-класса, Сирил Вёрфели (Cyrille Vergely), имеет 24-летний опыт работы с инсталляционным оборудованием и возглавляет команду по работе с европейскими дилерами компании Remote Technologies Inc. (RTI). Он поделится с российскими инсталляторами секретами наиболее эффективной работы с оборудованием RTI. 

 

Мастер-класс пройдёт в московском отеле Holiday Inn Tagansky. Для профессионалов инсталляционной отрасли обучение бесплатное. Каждый участник получит именной сертификат CE Business Academy, компании, обучающей инсталляторов по всему миру. Начало в 10:30; требуется предварительная регистрация

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