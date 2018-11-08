Домашняя техника Мастер-класс для инсталляторов

08.11.2018 08:00 14 ноября состоится мастер-класс «Современные технологии и инструменты успешных продаж инсталляционного оборудования», организованный компанией Simple Distribution. Мероприятие рассчитано на специалистов в области custom installations. На однодневном мастер-классе будет рассмотрена важная, но не очень популярная в России тема: технологии и инструменты продаж на инсталляционном рынке. Участники получат информацию о проверенных временем решениях, которые, возможно, они не использовали раньше или не владели ими в достаточной степени. Главным спикером станет Пит Бейкер (Pete Baker), имеющий 30-летний опыт работы на североамериканском и международном рынках. Он начал свою карьеру в качестве технического специалиста по слаботочному оборудованию, основал инсталляционную компанию Custom Home Integration, а ныне является президентом корпорации BIG, представляющей лидирующие на инсталляционном рынке мировые бренды. Второй гость мастер-класса, Сирил Вёрфели (Cyrille Vergely), имеет 24-летний опыт работы с инсталляционным оборудованием и возглавляет команду по работе с европейскими дилерами компании Remote Technologies Inc. (RTI). Он поделится с российскими инсталляторами секретами наиболее эффективной работы с оборудованием RTI. Мастер-класс пройдёт в московском отеле Holiday Inn Tagansky. Для профессионалов инсталляционной отрасли обучение бесплатное. Каждый участник получит именной сертификат CE Business Academy, компании, обучающей инсталляторов по всему миру. Начало в 10:30; требуется предварительная регистрация. Связанные новости: Jamo от и до - 06.04.2018 14:25 Telegram-мониторинг для RTI - 30.03.2018 11:12 Magnat по-русски - 22.02.2018 12:20 Вернуться к списку новостей