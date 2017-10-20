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Мастера видеомэппинга соберутся в Амстердаме


20.10.2017 14:26

 

 

В рамках Фестиваля света в Амстердаме и выставки Integrated Systems Europe 2018 в столице Нидерландов с 14 января по 9 февраля пройдёт необычный конкурс. Свои возможности продемонстрируют ведущие мировые специалисты в области видеомэппинга – трёхмерных проекций на различные объекты (здания, сооружения и пр.).

 

Работы участников конкурса будут демонстрироваться на двух огромных (40 м х 15 м) водяных экранах перед Институтом кино EYE (EYE Filmmuseum), а также на фасаде самого здания. Зрители смогут увидеть проекции с набережной или с борта курсирующих по каналам лодок; запланирована прямая Интернет-трансляция шоу в HD-качестве на сайте фестиваля. 8 февраля состоится показательное выступление финалистов, а  9 февраля, в день окончания выставки ISE 2018, жюри объявит имя победителя.

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