В рамках Фестиваля света в Амстердаме и выставки Integrated Systems Europe 2018 в столице Нидерландов с 14 января по 9 февраля пройдёт необычный конкурс. Свои возможности продемонстрируют ведущие мировые специалисты в области видеомэппинга – трёхмерных проекций на различные объекты (здания, сооружения и пр.).

Работы участников конкурса будут демонстрироваться на двух огромных (40 м х 15 м) водяных экранах перед Институтом кино EYE (EYE Filmmuseum), а также на фасаде самого здания. Зрители смогут увидеть проекции с набережной или с борта курсирующих по каналам лодок; запланирована прямая Интернет-трансляция шоу в HD-качестве на сайте фестиваля. 8 февраля состоится показательное выступление финалистов, а 9 февраля, в день окончания выставки ISE 2018, жюри объявит имя победителя.