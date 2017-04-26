Домашняя техника Master&Dynamic: новая геометрия звука

26.04.2017 11:00 Именитый британский архитектор сэр Дэвид Аджайе (David Adjaye) создал для американской компании Master&Dynamic беспроводную (Bluetooth 4.1) акустическую систему MA770. Корпус из железобетона гасит нежелательные вибрации. Его форма мало напоминает привычные очертания акустической системы. Сам архитектор говорит, что идея отказаться от стандартных прямоугольных поверхностей полностью захватила его. Новая геометрия корпуса позволила не только уменьшить вес акустической системы, но и подчеркнуть «невесомость» звука, «растворить» его в пространстве, поместив его источник внутрь изящного дизайн-объекта. MA770 можно использовать в качестве моно-спикера, в составе стереопары или как часть мультирум-системы (в колонку встроен цифровой потоковый плеер Chromecast). Внутри громкоговорителя располагаются два четырёхдюймовых длинноходовых НЧ-динамика из кевлара, полуторадюймовый титановый твитер, усилитель класса D мощностью 100 Вт. Колонка снабжена съёмной декоративной решёткой из нержавеющей стали. Габариты новинки: 410 x 510 x 245 мм, вес 16 кг. Розничная цена в США составит 1800 долларов, с 25 апреля акустическую систему MA770 можно приобрести в магазине Музея современного искусства (MoMA) Нью-Йорка. Компания Master&Dynamic (Нью-Йорк, США) существует с мая 2014 года и производит небольшую линейку наушников, как накладных, так и внутриканальных. Вернуться к списку новостей