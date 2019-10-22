Матричные коммутаторы-усилители Martin Logan MDA

22.10.2019 15:40

Компания Martin Logan анонсировала выпуск новых моделей матричных коммутаторов-усилителей MDA с функцией автокалибровки звука и дающих возможность создавать мультирум-системы с высоким качеством звучания. Новинки были представлены на выставке CEDIA 2019, а в продаже появятся в январе 2020 года.



Устройства серии MDA предназначены для распределения звука от аналоговых и цифровых источников с возможностью матричной коммутации сигналов обоих типов. Цифровая коммутация поддерживает максимальное качество сигнала 24бит/192кГц. Каждая мультирум-зона имеет два усилителя класса D с мощностью 60/120 Вт на канал (на нагрузке 8 Ом и 4 Ом соответственно) с функцией мостового включения двух каналов в моно режиме с выходной мощностью 200 Вт на 8 Ом. У каждой зоны есть собственный низкоуровневый выход для сабвуфера. В линейке две модели: 8-канальный MDA8 и 16-канальный MDA16, позволяющие создать 4 и 8 самостоятельных зон мультирум.



Отличительная особенность этих устройств – интегрированная технология настройки звука Anthem Room Correction, с помощью которой можно автоматически откалибровать звучание системы в соответствии с акустическими параметрами помещения. Процедура автокалибровки занимает не более пяти минут для каждой зоны. Для работы с громкоговорителями Martin Logan имеются готовые пресеты. Если используются акустические системы сторонних производителей, определить их характеристики и оптимизировать выходной сигнал для получения наилучшего результата помогает технология Advanced Load Monitoring. Можно корректировать и настройки сабвуферов (фазу, громкость и частоту среза), а также использовать широкополосный эквалайзер и вручную управлять стереобалансом.



Интуитивно понятный веб-интерфейс даёт пользователю доступ ко всем функциям: от звуковых настроек до коммутации источников и конфигурирования зон мультирум. Устройства MDA могут интегрироваться в системы управления Control4, Crestron, Elan, RTI, Savant и URC через интерфейсы RS232 и IP.