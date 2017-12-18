McIntosh XRT2.1K: вы удивитесь...

18.12.2017 11:35 История McIntosh насчитывает более 65 лет, но ветеран аудио рынка продолжает удивляет своих поклонников. Например, новой акустической системой XRT2.1K, в которой по всей высоте более чем двухметрового корпуса расположен... 81 динамик. В каждой из двух колонок этой четырёхполосной аудиосистемы установлено по шесть 8-дюймовых вуферов, два 6.5”динамика, отвечающих за нижний диапазон средних частот, 28 драйверов (2”) для передачи верхних СЧ, и 45 (!) 0,75-дюймовых твитеров. Мощность системы 2000 Вт, чувствительность 90 дБ. Принцип, по которому размещены динамики в корпусе XRT2.1K, обеспечивает равномерную звуковую дисперсию. Слушатели, которые будут сидеть в непосредственной близости к колонкам, не будут оглушены чрезвычайно громким звуком, те же, кто будет находиться дальше, не заметят снижения уровня громкости. Басовые драйверы были разработаны специально для этой модели – их диффузоры, жёсткие и упругие, но чрезвычайно лёгкие, сделаны из углеволокна и инновационного материала Номекс, имеющего сотовую структуру. Твитеры и драйверы верхних СЧ – из сплава алюминия и магния, они выстроены в линию в отдельном модуле. Усиленный алюминием копрус покрыт семью слоями чёрного рояльного лака. Съёмные грили крепятся к корпусу АС на магнитах. Подставка сделана из алюминия и стекла; четыре ножки регулируются по высоте. Для подключения (возможные варианты – триампинг или тривайринг) используются фирменные позолоченные клеммы Solid Cinch. Заявленная розничная цена системы в США составляет 130 тысяч долларов. Связанные новости: Гибридный интегрированный усилитель McIntosh MA252 - 03.11.2017 14:26 Портативный усилитель для наушников McIntosh MHA50 - 29.09.2017 15:04 McIntosh: усилитель MA8900 и SACD/CD-плеер MCD350 - 08.06.2017 14:15 Вернуться к списку новостей