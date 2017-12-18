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McIntosh XRT2.1K: вы удивитесь...


18.12.2017 11:35

 

 

История McIntosh насчитывает более 65 лет, но ветеран аудио рынка продолжает удивляет своих поклонников. Например, новой акустической системой XRT2.1K, в которой по всей высоте более чем двухметрового корпуса расположен... 81 динамик.

 

В каждой из двух колонок этой четырёхполосной аудиосистемы установлено по шесть 8-дюймовых вуферов, два 6.5”динамика, отвечающих за нижний диапазон средних частот, 28 драйверов (2”) для передачи верхних СЧ, и 45 (!) 0,75-дюймовых твитеров. Мощность системы 2000 Вт, чувствительность 90 дБ.

 

Принцип, по которому размещены динамики в корпусе XRT2.1K, обеспечивает равномерную звуковую дисперсию. Слушатели, которые будут сидеть в непосредственной близости к колонкам, не будут оглушены чрезвычайно громким звуком, те же, кто будет находиться дальше, не заметят снижения уровня громкости.

 

Басовые драйверы были разработаны специально для этой модели – их диффузоры,  жёсткие и упругие, но чрезвычайно лёгкие, сделаны из углеволокна и инновационного материала Номекс, имеющего сотовую структуру. Твитеры и драйверы верхних СЧ – из сплава алюминия и магния, они выстроены в линию в отдельном модуле.

 

Усиленный алюминием копрус покрыт семью слоями чёрного рояльного лака. Съёмные грили крепятся к корпусу АС на магнитах. Подставка сделана из алюминия и стекла; четыре ножки регулируются по высоте. Для подключения (возможные варианты – триампинг или тривайринг) используются фирменные позолоченные клеммы  Solid Cinch. Заявленная розничная цена системы в США составляет 130 тысяч долларов.

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