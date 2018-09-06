Мебель для домашних кинозалов: Cineak Largo

06.09.2018 12:00 Бельгийский производитель кинотеатральной мебели Cineak – одна из европейских компаний, традиционно принимающих участие в американской выставке CEDIA Expo. Недавно в её ассортименте появилась новая модель – Largo. Largo – универсальный предмет мебели, уместный как в специализированном домашнем кинозале, так и в любой современной гостиной. Cineak конструирует кресла и диваны таким образом, что комфорт и функциональность не вступают в противоречие. Новая модель Largo по внешнему виду мало чем отличается от традиционного дивана, однако при необходимости «проявляет» себя, ничем не уступая специальным креслам для домашних кинотеатров. Новинка снабжена патентованным механизмом тройного действия – посадочные места автоматически меняют высоту, наклон спинки и положение подголовника, а также оснащены подставкой для ног, также выдвигающейся автоматически. Как и другие модели Cineak, Largo представляет собой модульную конструкцию, комплектацию которой можно менять по желанию заказчика. Кастомизация практически неограниченная – от отделочных материалов до размеров и аксессуаров. Связанные новости: Настенный держатель для Sonos Amp - 04.09.2018 15:15 Новый бренд – Theory Audio Design - 31.08.2018 15:00 CEDIA выкупила The Cinema Designer - 31.08.2018 08:00 Вернуться к списку новостей