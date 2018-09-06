Мебель для домашних кинозалов: Cineak Largo
Бельгийский производитель кинотеатральной мебели Cineak – одна из европейских компаний, традиционно принимающих участие в американской выставке CEDIA Expo. Недавно в её ассортименте появилась новая модель – Largo.
Largo – универсальный предмет мебели, уместный как в специализированном домашнем кинозале, так и в любой современной гостиной. Cineak конструирует кресла и диваны таким образом, что комфорт и функциональность не вступают в противоречие. Новая модель Largo по внешнему виду мало чем отличается от традиционного дивана, однако при необходимости «проявляет» себя, ничем не уступая специальным креслам для домашних кинотеатров. Новинка снабжена патентованным механизмом тройного действия – посадочные места автоматически меняют высоту, наклон спинки и положение подголовника, а также оснащены подставкой для ног, также выдвигающейся автоматически.
Как и другие модели Cineak, Largo представляет собой модульную конструкцию, комплектацию которой можно менять по желанию заказчика. Кастомизация практически неограниченная – от отделочных материалов до размеров и аксессуаров.
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