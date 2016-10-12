Медиаплеер Dune HD SOLO Lite
Компания Dune HD выпустила новый проигрыватель Dune HD SOLO Lite, который является «облегченной» версией топовой модели HD SOLO 4К.
Новый плеер сохранил самые главные особенности старшей модели, но стал компактнее и предлагается по более доступной стоимости. Dune HD SOLO Lite оснащен мощным процессором Sigma SMP8758, поддерживает формат высокой четкости Ultra HD и видеокодек HEVC (H.265).
Устройство подойдет и любителям старых советских комедий, и фанатам современных голливудских блокбастеров – здесь реализована поддержка формата 3D в разрешении Full HD (форматы Side-by-Side, Top-to-bottom и MVC). А для поклонников цифрового телевидения предусмотрена функция IPTV.
Настоящие киноманы оценят поддержку образов Blu-ray и BD3D ISO с двумя вариантами меню – упрощенным и полным (в последнем можно выбирать отдельные сцены и просматривать дополнительные материалы). А для упорядочивания коллекции фильмов предусмотрен сервис «Моя коллекция». Он индексирует видеофайлы пользователя, аккуратно сортирует их по жанрам, добавляет обложки, постеры и описания, а также собирает в один каталог фильмы, хранящиеся на разных локальных и сетевых дисках.
Dune HD SOLO Lite транслирует контент через гигабитный порт Ethernet или по беспроводному протоколу Wi-Fi, но любом случае передача сигнала будет одинаково стабильной, а битрейт – высоким. Также пользователь может подключить внешний накопитель к одному из двух разъемов USB. Наконец, медиаплеер пригодится и меломанам, так как позволяет слушать музыку в «аудиофильских» форматах FLAC (CUE), APE, ALAC и SACD.
Рекомендованная цена на Dune HD SOLO Lite составляет 15’990 ₽.
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