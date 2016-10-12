Домашняя техника Медиаплеер Dune HD SOLO Lite

12.10.2016 10:00 Компания Dune HD выпустила новый проигрыватель Dune HD SOLO Lite, который является «облегченной» версией топовой модели HD SOLO 4К.



Новый плеер сохранил самые главные особенности старшей модели, но стал компактнее и предлагается по более доступной стоимости. Dune HD SOLO Lite оснащен мощным процессором Sigma SMP8758, поддерживает формат высокой четкости Ultra HD и видеокодек HEVC (H.265).



Устройство подойдет и любителям старых советских комедий, и фанатам современных голливудских блокбастеров – здесь реализована поддержка формата 3D в разрешении Full HD (форматы Side-by-Side, Top-to-bottom и MVC). А для поклонников цифрового телевидения предусмотрена функция IPTV.



Настоящие киноманы оценят поддержку образов Blu-ray и BD3D ISO с двумя вариантами меню – упрощенным и полным (в последнем можно выбирать отдельные сцены и просматривать дополнительные материалы). А для упорядочивания коллекции фильмов предусмотрен сервис «Моя коллекция». Он индексирует видеофайлы пользователя, аккуратно сортирует их по жанрам, добавляет обложки, постеры и описания, а также собирает в один каталог фильмы, хранящиеся на разных локальных и сетевых дисках.



Dune HD SOLO Lite транслирует контент через гигабитный порт Ethernet или по беспроводному протоколу Wi-Fi, но любом случае передача сигнала будет одинаково стабильной, а битрейт – высоким. Также пользователь может подключить внешний накопитель к одному из двух разъемов USB. Наконец, медиаплеер пригодится и меломанам, так как позволяет слушать музыку в «аудиофильских» форматах FLAC (CUE), APE, ALAC и SACD.



Рекомендованная цена на Dune HD SOLO Lite составляет 15’990 ₽. Вернуться к списку новостей