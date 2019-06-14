14.06.2019 12:10

Французский производитель мультимедийных проигрывателей и серверов Zappiti представил новую флагманскую модель – High End медиапроигрыватель Pro 4K HDR.



Функция прямого вывода видеосигнала Direct Output, впервые реализованная в медиаплеерах, даёт возможность использовать внешние видеопроцессоры и средства визуализации с поддержкой 4K и HDR. При подключении к системе домашнего кинотеатра имеется возможность задействовать дополнительный HDMI-выход Audio Only. Zappiti Pro 4K HDR оснащён высокотехнологичным источником питания с трансформатором R-типа с минимальным уровнем электромагнитных помех и шумов. Технология Zero Signal Transport обеспечивает выравнивание электрических потенциалов на корпусах устройств, включенных в единую систему, исключая возможность возникновения шумов и наводок при передаче сигнала.



Шасси массой 7,5 кг со специальными виброразвязывающими опорами гасит малейшие колебания и резонансы корпуса, которые могли бы отрицательно повлиять на качество воспроизведения. Под декоративной крышкой на передней панели скрыты два отсека для жёстких дисков. Имеется встроенный усилитель для наушников с разъёмом 6,3 мм и коаксиальным цифровым выходом, позволяющим подключить внешние цифро-аналоговые преобразователи.



В комплект поставки входит пульт дистанционного управления нового образца с подсветкой клавиатуры и удобным набором «горячих» кнопок. Также возможно управление с помощью смартфона/планшета или протоколов сторонних систем (Control4, Crestron, ProControl, RTI, Logitech Harmony). Опционально производитель предлагает монтажные пластины и внешний ИК-приемник. Новинка появится в продаже в августе 2019 году; розничная цена составит 65 тысяч рублей.