15.11.2016 12:00

Компания LG представила на российском рынке телевизор класса люкс Signature, который оснащен OLED-экраном, интегрированным в стекло. Телевизор LG Signature OLED TV с OLED-экраном, интегрированным в стекло, толщиной всего 2,57 мм (для модели диагональю 65 дюймов). позволяет рассмотреть те детали, которые вы не могли увидеть на обычном LED телевизоре. OLED-телевизор позволяет разглядеть мерцание даже самых маленьких звёзд на ночном небе. Независимая подсветка OLED пикселей в LG Signature G6V дает способность передавать как самые тонкие оттенки, так и глубочайший черный цвет. Каждый из них управляется автономно и при необходимости может окрасить излучаемый им поток света в любой из миллиарда оттенков, а в следующий миг полностью отключиться для передачи идеально чёрного цвета.



Функция OLED HDR полностью совместима и прошла сертификацию Dolby Vision и ULTRA HD Premium. Расширенный спектр цветопередачи телевизора LG Signature OLED соответствует 99 требованиям стандарта DCI, разработанного ассоциацией ведущих мировых киностудий для цифровых кинотеатров, и может передавать до миллиарда цветовых оттенков.



А обновлённая операционная система LG SMART TV на базе webOS 3.0 создана для того, чтобы доступ к фильмам, сериалам, музыке и интернет-порталам через телевизор был простым и удобным. Функция Magic Zoom увеличивает определенную область экрана, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали изображения. Magic Mobile Connection при помощи Wi-Fi соединяет телевизор со смартфоном для передачи музыки и видео. Пульт Magic Remote позволяет управлять телевизором, ТВ-приставкой и другими подключенными по HDMI устройствами одним пультом.



Основанием для телевизора LG Signature OLED служит элегантная подставка со встроенным саундбаром. Для того, чтобы звук распространялся непосредственно в сторону зрителя, динамики расположены во фронтальной части.