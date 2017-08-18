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Meridian Audio: кинотеатральный контроллер 271


18.08.2017 13:40

 

 

Компания Meridian Audio анонсировала цифровой кинотеатральный контроллер 271. Устройство разработано для интеграции любого из выпускаемых аналоговых или цифровых аудио-видео процессоров с акустическими системами Meridian серии DSP.

 

Контроллер с фирменной технологией MHR (Meridian High Resolution) - это 16 каналов аналогового аудио в любой комбинации нессиметричных или балансных входных соединений (RCA фоно или 2 x 8 разъёмы DB25); 16 + 4 цифровых видео выхода на разъёмах SpeakerLink для использования с акустическими системами Meridian DSP; 16 + 4 аналоговых аудио выходов на небалансных RCA-разъёмах для простой интеграции громкоговорителей Meridian DSP с пассивными колонками. Опционально доступен балансный цифровой вход для поддержки 16 каналов цифрового аудио, подаваемого с процессоров, в том числе Trinnov, Datasat и Storm Audio (2 x RJ45 и 1 x DB25). Если требуется большее количество каналов (32 или 48), можно использовать несколько контроллеров.

 

Процессор 271 - инсталляционный продукт: его можно установить в монтажную стойку (высота устройства - 2U). Специально разработанная для этой модели платформа конфигурирования и настройки (по IP) упрощает интеграцию контроллера в уже имеющиеся аудио-видео системы; предусмотрены управляющие модули для множества систем сторонних производителей. Как и все компоненты Meridian Audio серии 200, 271 не нагревается, поэтому ему не требуется вентиляция.

 

В продажу новые процессоры поступят в сентябре 2017 года.

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