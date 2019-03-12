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Meridian высокого полёта


12.03.2019 06:00

 

 

Компания Meridian Audio подписала соглашение о партнёрстве с авиаперевозчиком British Airways. В салонах первого класса самолётов авиакомпании будет проведена модернизация. Всего на программу повышения качества обслуживания премиальных пассажиров British Airways планирует выделить 6,5 миллиарда фунтов стерлингов.

 

В числе прочих развлечений на борту пассажирам будут предложены разнообразные аудио и видео записи общей продолжительностью более 1000 часов. Слушать музыкальные композиции и саундтреки к фильмам клиенты авиакомпании смогут через наушники производства Meridian Audio.

 

Джон Бьюкенен (John Buchanan), генеральный директор Meridian: «Мы очень рады сотрудничеству с British Airways и возможности улучшить качество услуг, предоставляемых пассажирам, путешествующим первым классом. Салон воздушного судна является акустически сложной средой, и мы получили удовольствие от решения инженерных задач, связанных с разработкой наушников, которые впервые позволят авиапутешественникам по-настоящему погрузиться в фильмы и музыку во время полета».

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