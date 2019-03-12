12.03.2019 06:00

Компания Meridian Audio подписала соглашение о партнёрстве с авиаперевозчиком British Airways. В салонах первого класса самолётов авиакомпании будет проведена модернизация. Всего на программу повышения качества обслуживания премиальных пассажиров British Airways планирует выделить 6,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В числе прочих развлечений на борту пассажирам будут предложены разнообразные аудио и видео записи общей продолжительностью более 1000 часов. Слушать музыкальные композиции и саундтреки к фильмам клиенты авиакомпании смогут через наушники производства Meridian Audio.