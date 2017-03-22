Межблочные кабели Acoustic Revive

22.03.2017 18:54 Японская компания Acoustic Revive представляет свою новейшую разработку, линейку кабелей из меди PC Triple C. Новый модельный ряд, получивший условное название Spring 2017, включает четыре модели аналоговых кабелей, которые в первую очередь оценят любители винила, два цифровых кабеля, гитарный кабель с фоно-джеками и специальный кабель для систем с выносными тактовыми генераторами. Все кабели сделаны из сверхчистой меди PC Triple C, а это значит, что потери при передаче сигнала минимальны. С целью улучшения динамического диапазона в качестве защитного экрана была выбрана монолитная медная фольга, что позволило полностью экранировать проводники от внешних помех. Для дополнительной защиты от внешних воздействий используется фирменный карбоновый «чулок». Разъёмы выточены из медных монолитных сплавов, с проводящей (контактной) группой из чистого серебра, покрытого родием. Фоно-кабели оснащены пятипиновыми разъёмами японской компании Furutech. Связанные новости: Кабели для наушников Acoustic Revive RHC-2.5HE - 05.12.2016 12:00 Вернуться к списку новостей