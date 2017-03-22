ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Межблочные кабели Acoustic Revive


22.03.2017 18:54

 

 

Японская компания Acoustic Revive представляет свою новейшую разработку, линейку кабелей из меди PC Triple C. Новый модельный ряд, получивший условное название Spring 2017, включает четыре модели аналоговых кабелей, которые в первую очередь оценят любители винила, два цифровых кабеля, гитарный кабель с фоно-джеками и специальный кабель для систем с выносными тактовыми генераторами.

 

Все кабели сделаны из сверхчистой меди PC Triple C, а это значит, что потери при передаче сигнала минимальны. С целью улучшения динамического диапазона в качестве защитного экрана была выбрана монолитная медная фольга, что позволило полностью экранировать проводники от внешних помех. Для дополнительной защиты от внешних воздействий используется фирменный карбоновый «чулок».

 

Разъёмы выточены из медных монолитных сплавов, с проводящей (контактной) группой из чистого серебра, покрытого родием. Фоно-кабели оснащены пятипиновыми разъёмами японской компании Furutech.

Связанные новости:
 Кабели для наушников Acoustic Revive RHC-2.5HE - 05.12.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007