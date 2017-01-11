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Международный конкурс "Лучший домашний кинозал"


11.01.2017 18:00

 

 

Новый год – новый конкурс, хотя бесспорно участвуют проекты предыдущего года. Но разве это плохо, услышать и увидеть «работы» коллег: дизайнеров и инсталляторов? Оценить их задумки, посмаковать воплощенные идеи, а может поучаствовать самим? И победить! Ведь на конкурс принимаются работы, присланные до 20 мая 2017 года.

Конкурс «Лучший интерьер домашнего кинотеатра» является международным. Правила участия – простые. Желающие (совершенно бесплатно) должны зарегистрироваться на сайте www.PinWin.ru, разместить необходимую информацию и загрузить от 3 до 20 фотографий. К практически реализованному проекту должен быть приложен пояснительный текст с описанием проекта объемом до 3000 знаков, раскрывающий суть технических, акустических и дизайнерских решений с комментариями к каждой фотографии (при необходимости).

К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, декораторы, технологи, проектные организации, конструкторские бюро, производственные предприятия, строительные организации, дизайн-студии и мастерские, студенты и преподаватели профильных ВУЗов и факультетов и другие желающие. Технические требования к работам и подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте www.pinwin.ru.

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