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Middle Atlantic в помощь!


23.11.2017 13:20

 

 

Компания Middle Atlantic получила патент на своё новое изобретение – полку для монтажных шкафов RSH 1 RU. Его по достоинству оценят инсталляторы, поскольку новый способ сборки значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа электронных компонентов в стойку.

 

Полка позволяет устанавливать в единое пространство два небольших устройства; раньше для их монтажа требовались специальные двухсекционные полки. Благодаря тому, что лицевая панель полки съёмная и может быть прикреплена в любой момент, инсталлятор получает возможность монтировать полку в шкаф или рэковую стойку как с уже установленными компонентами, так и без них. Это особенно удобно в тех случаях, когда то или иное оборудование добавляется к уже установленному комплекту в последний момент, или когда требуется апгрейд отдельных компонентов.

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