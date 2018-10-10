В основе конструкции новинки – популярная минисистема D-M, история которой началась ещё 25 лет назад. D-T1 имеет оптический вход для подключения телевизора или телевизионной приставки и аналоговый – для внешнего источника, например, проигрывателя виниловых дисков со встроенным фонокорректором. Также предусмотрен встроенный усилитель мощностью 2 х 15 Вт и выход для прослушивания музыки в наушниках. Встроенный Bluetooth используется для воспроизведения музыки с телефона, планшета и ноутбука.