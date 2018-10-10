Микросистема Denon D-T1
Новая сверхкомпактная микро Hi-Fi система Denon D-T1 включает в себя универсальный проигрыватель CD-дисков, FM/AM-тюнер и миниатюрные полочные колонки, способные качественно озвучить небольшую комнату, например, кухню или рабочий кабинет.
В основе конструкции новинки – популярная минисистема D-M, история которой началась ещё 25 лет назад. D-T1 имеет оптический вход для подключения телевизора или телевизионной приставки и аналоговый – для внешнего источника, например, проигрывателя виниловых дисков со встроенным фонокорректором. Также предусмотрен встроенный усилитель мощностью 2 х 15 Вт и выход для прослушивания музыки в наушниках. Встроенный Bluetooth используется для воспроизведения музыки с телефона, планшета и ноутбука.
Управление D-T1 осуществляется с помощью пульта. Процесс настройки предельно прост. Новинка выпускается в двух цветах, чёрном и сером.
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