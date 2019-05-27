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Микросистема Yamaha MCR-B370


27.05.2019 12:00

 

 

Компактная MCR-B370 – «младшая» моделью в линейке стереосистем Piano Craft от Yamaha. Элегантная и изящная, в комплекте с динамиками NS-BP102 микросистема MCR-B370 выглядит, словно уменьшенный в размерах полноценный стерео-комплекс.

 

Новинка оснащена USB портом с поддержкой MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, AIFF (192 кГц/24 бита), ALAC (48 кГц/24 бита), Bluetooth версии 4.2/A2DP, AVRCP. Также имеется оптический аудио вход, Pre-out для подключения активного сабвуфера, AUX-In 3,5 mm, разъем для наушников 6,3 мм, FM-радио с памятью на 30 станций. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. В CD-ресивере CRX-B370 используется высококачественный ЦАП Burr-Brown. В колонках применена технология VCCS (Vibration Control Cabinet Structure) для подавления нежелательных вибраций.

 

Выходная мощность CD-ресивера: 2х20 Вт (6 Ом, 1 кГц), КНИ при воспроизведении CD = 0,05%. Габариты (ШхВхГ): 180х118х322 мм, вес 2,7 кг. Лицевая панель ресивера сделана из шлифованного алюминия. Акустическая система NS-BP102 – двухполосная, фазоинверторного типа, комплектуется купольным ВЧ-динамиком 25 мм и коническим НЧ-динамиком 110 мм. АЧХ: 60 Гц-30 кГц, сопротивление 6 Ом, размеры (ШхВхГ): 123х192х290мм, вес 2,2 кг.

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