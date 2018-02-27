Домашняя техника «Мимими» для MINISO

27.02.2018 14:06 Дизайн-студия из Осло (Норвегия) Permafrost разработала серию домашних электронных устройств для японского бренда MINISO. Все предметы выполнены в нарочито упрощённой манере и выглядят как детские игрушки, сохраняя при этом полную функциональность. В новой коллекции представлены накладные и внутриканальные наушники, портативная Bluetooth-колонка, а также настольные лампа и вентилятор. Внешний вид электронных устройств соответствует философии японского бренда, созданного в 2013 году; продукция MINISO – это «простота и отличное качество, дарящие радость и счастье». MINISO быстро завоевал популярность у японцев благодаря необычной концепции: коллекция бренда обновляется каждые семь дней, при этом цены на продукцию невысоки – от 1,5 до 30 долларов США, а при разработке новых моделей большое внимание уделяется их экологичности. За четыре года компания открыла более 2600 магазинов, в том числе в Китае, США, Канаде, России и ОАЭ, а её оборот в 2017 году достиг 1,8 миллиарда долларов США. Вернуться к списку новостей