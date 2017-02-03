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Мини Monster - HotShot Bluetooth


03.02.2017 12:00

 

 

Monster анонсирует беспроводную ультра портативную аудиоколонку SuperStar HotShot Bluetooth, обеспечивающую мощный звук в компактном корпусе. Для свободного прослушивания любимых треков в любом месте портативная колонка обеспечивает беспроводную передачу аудио с мобильных устройств по Bluetooth 4.0. А для быстрого сопряжения девайсов предусмотрена функция NFC, что позволит пользователям подключить устройство к HotShot одним касанием. Наличие аналогового входа 3,5 мм обеспечит соединение с любым источником звука традиционным способом.  

Встроенный микрофон для громкой связи и надежный карабин в комплекте для закрепления колонки HotShot на ремне, рюкзаке или брелоке, ориентированы на активный образ жизни современных меломанов. Этот музыкальный малыш HotShot весом всего 123 г способен воспроизводить музыку до 5,5 часов на одном заряде. Колонки HotShot представлены в трех цветовых решениях: черном, золотом и белом.

Рекомендованная цена на Monster HotShot Bluetooth составляет 4’490 рублей.

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