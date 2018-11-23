Мини-проектор DIGMA DiMagic Cube
DIGMA DiMagic Cube – миниатюрный и функциональный видеопроектор, способный создавать проекцию размером до 120 дюймов. Устройство представляет собой куб с длиной ребра чуть более 6 см.
DiMagic Cube поддерживает передачу изображения звука и видео через беспроводное соединение. Подключить к проектору можно iPhone, iPad, смартфоны и планшеты на базе Android или ноутбуки на базе Windows с поддержкой Miracast. Новинка обладает функциональностью классического проектора и SmartTV, позволяя работать с широким разнообразием контента.
Внутри мини-проектора – четырёхъядерный процессор, работающий на частоте 1.3 ГГц. Объём встроенной памяти 16 Гб. Ёмкость литий-полимерного аккумулятора – 5000 mAh. Простоту управления и навигации обеспечивает пульт с поддержкой технологии Air Mouse. В комплектацию входят: проектор, micro-USB кабель, адаптер питания, пульт дистанционного управления, руководство пользователя, гарантийный талон.
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