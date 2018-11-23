DIGMA DiMagic Cube – миниатюрный и функциональный видеопроектор, способный создавать проекцию размером до 120 дюймов. Устройство представляет собой куб с длиной ребра чуть более 6 см.

DiMagic Cube поддерживает передачу изображения звука и видео через беспроводное соединение. Подключить к проектору можно iPhone, iPad, смартфоны и планшеты на базе Android или ноутбуки на базе Windows с поддержкой Miracast. Новинка обладает функциональностью классического проектора и SmartTV, позволяя работать с широким разнообразием контента.