Минимализм по-шведски

20.09.2019 08:00

Продукция шведского производителя Audio Pro впервые появилась в продаже на российском рынке чуть меньше года назад. В ассортименте компании – акустические системы на любой вкус, в том числе компактные модели. Одна из них – небольшая Bluetooth-колонка Addon T3.

Звучание беспроводного громкоговорителя Audio Pro Addon T3, несмотря на скромные размеры аудиосистемы, характеризуется уверенными глубокими басами и кристально чистыми верхами. Ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное использование колонки без подзарядки: до 30 часов при воспроизведении на средней громкости и 12 часов на максимальной громкости. Источником может служить любое устройство, поддерживающее Bluetooth; радиус действия – до 10 м. Колонка выпускается в шести цветах: белом, зелёном, сером, чёрном, розовом и оранжевом. Диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц –20 кГц. Размеры: 35х215х115 мм.

Новинка этой осени, которую готовит к выпуску Audio Pro – ещё одна портативная колонка, модель BT5. Она также поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth; имеется и возможность проводного соединения через 3.5 AUX. По сравнению с другими громкоговорителями Audio Pro, BT5 имеет ещё более лаконичный дизайн, свойственный продукции многих скандинавских брендов. Аудиосистема обтянута тканью, что, с одной стороны, придаёт колонке ретро-вид, с другой, позволяет легко вписать BT5 практически в любой современный интерьер, а верхняя и нижняя панели изготавливаются из дерева (варианты отделки: «орегон», «грецкий орех» и «чёрное дерево»).