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Мировая новинка Christie Eclipse


19.09.2019 16:00

 

 

Компания Christie выпустила первый в мире HDR 4K RGB pure laser проектор для ProAV рынка c источником света Christie RealLaser, true HDR и поддержкой Christie Mystique, автоматического инструмента для коррекции геометрии изображения и блендинга с использованием видеокамер.

 

По степени детализации и глубине цвета Christie Eclipse превосходит любые другие системы ProAV проекции. Благодаря технологии true HDR проектор может обрабатывать и воспроизводить на экране HDR контент в разрешении 4К как на высоких, так и на низких уровнях яркости. В результате достигается коэффициент контрастности до 20 000 000:1, который позволяет различить мельчайшие детали даже в предельных диапазонах чёрного и белого.

 

Источник света Christie RealLaser, разрешение 4К и частота до 120 кадров в секунду позволяет Christie Eclipse воспроизводить динамичный контент с плавными переходами без потери резкости; тёмное изображение передается без какого-либо остаточного света. Это особенно важно для кинотеатров с большими экранами, планетариев и тематических аттракционов, где раньше было невозможно показывать детализированные изображения.

 

Новинка от Christie даёт возможность настраивать уровень яркости в диапазоне от двух тысяч до 30 тысяч люмен. Проектор оснащён программным модулем Christie Twist для коррекции геометрии изображения и блендинга. Кроме того, для более эффективной интеграции в устройство можно установить дополнительный блок ввода Christie Terra, который может напрямую подключаться к системе Christie Terra SDVoE.

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