30.07.2019 07:00

Компания Simple Distribution получила эксклюзивные права на продажу и продвижение продукции, выпускаемой под брендом Strong на территории Российской Федерации.

Бренд Strong принадлежит американской компании SnapAV (весной 2019 года она стала новым владельцем Control4). Продукция Strong – это рэковые стойки, монтажные шкафы и аксессуары для профессиональной установки аудио-видео аппаратуры; все модели отличаются высоким качеством изготовления, большим удобством при эксплуатации и невысокой стоимостью по сравнению с аналогами.

Компания SnapAV работает на рынке заказных электронных инсталляций с 2005 года. Это одна из самых быстрорастущих частных компаний США, работающая с партнерами во всем мире, включая Канаду, Латинскую Америку, Австралию, Россию и Китай. SnapAV является производителем ряда высококачественных продуктов, предназначенных для профессиональных инсталляторов и системных интеграторов, а также осуществляет дистрибьюцию в Северной Америке аудио- и видеокомпонентов, систем безопасности и пр.