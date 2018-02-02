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М&К S150: громкая премьера


02.02.2018 15:40

 

 

На выставке ISE в Амстердаме компания М&К проведёт презентацию обновлённой акустической системы S150. Напомним, что впервые «на публике» новинка появилась в январе нынешнего года, когда в американском Лас-Вегасе проходила выставка потребительской электроники CES.

 

Инженеры М&К полностью пересмотрели «начинку» оригинального устройства. В частности, для создания обновлённой S150 были использованы технологии и компоненты, позаимствованные у старшей модели S300. Конструкторы установили в S150 28-миллиметровые твиттеры с мягким куполом, специально для неё разработанные пятидюймовые вуферы, а также улучшенные кроссоверы.

 

Колонки можно использовать не только как часть кинотеатрального комплекта, но и в качестве полноценных студийных мониторов. Розничная цена станет известна сразу после европейской премьеры новинки.

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