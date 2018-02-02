М&К S150: громкая премьера

02.02.2018 15:40 На выставке ISE в Амстердаме компания М&К проведёт презентацию обновлённой акустической системы S150. Напомним, что впервые «на публике» новинка появилась в январе нынешнего года, когда в американском Лас-Вегасе проходила выставка потребительской электроники CES. Инженеры М&К полностью пересмотрели «начинку» оригинального устройства. В частности, для создания обновлённой S150 были использованы технологии и компоненты, позаимствованные у старшей модели S300. Конструкторы установили в S150 28-миллиметровые твиттеры с мягким куполом, специально для неё разработанные пятидюймовые вуферы, а также улучшенные кроссоверы. Колонки можно использовать не только как часть кинотеатрального комплекта, но и в качестве полноценных студийных мониторов. Розничная цена станет известна сразу после европейской премьеры новинки. Связанные новости: Новая-старая встраиваемая акустика M&K Sound серии In-Wall - 20.12.2016 12:00 Новейшая кинотеатральная 5.1 система Miller&Kreisel 950 THX - 04.12.2009 07:34 M&K MX-250 - 30.12.2008 14:06 Вернуться к списку новостей