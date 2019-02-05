«Младшенькиий» флагман от Ruark
Новейшая музыкальная система Ruark R5 – ещё одна фирменная модель категории «всё-в-одном». Официально новое устройство называется R5 High Fidelity Music System. В продаже новинка появится весной 2019 года; более точной информации пока нет.
Несмотря на свой ретро-вид, типичный для решений от Ruark, разработчики называют R5 «музыкальной системой будущего». Фактически это уменьшенная копия флагманской модели R7. Конструкторы доработали опцию мультирум, и R5 можно будет использовать в составе единой системы с другими устройствами фирменной линейки, например, MRx, R2Mk3 и R7Mk3.
Внутри новинки встроенный усилитель класса A-B, динамики с неодимовыми магнитами и облегченными конусами, мультиформатный CD-плеер, радио тюнер. Конфигурация системы: 2.1 с активной системой управления. Помимо традиционного контроллера RotoDial для управления можно использовать не требующий «прицеливания» радио-пульт или официальные приложения под iOS и Android. Поддерживается стриминговое вещание, подключение по aptX HD Bluetooth и USB.
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