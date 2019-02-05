05.02.2019 16:00

Новейшая музыкальная система Ruark R5 – ещё одна фирменная модель категории «всё-в-одном». Официально новое устройство называется R5 High Fidelity Music System. В продаже новинка появится весной 2019 года; более точной информации пока нет.

Несмотря на свой ретро-вид, типичный для решений от Ruark, разработчики называют R5 «музыкальной системой будущего». Фактически это уменьшенная копия флагманской модели R7. Конструкторы доработали опцию мультирум, и R5 можно будет использовать в составе единой системы с другими устройствами фирменной линейки, например, MRx, R2Mk3 и R7Mk3.