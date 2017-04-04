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«ММС» – официальный дистрибьютор магнитофонных лент Recording The Masters


04.04.2017 13:25

 

 

Компания «ММС» является официальным дистрибьютором магнитофонных лент для студийной звукозаписи, выпускаемых под торговой маркой Recording The Masters. Их производит французская компания MULANN S.A., обладающая классическими технологиями производства магнитной ленты и патентами, выкупленными у PHILIPS, DUPONT, AGFA, BASF, EMTEC и RMGI. 

 

Выбор магнитных лент студийного качества в наше время не так уж велик, и MULANN S.A. – один из немногих производителей, выпускающих продукцию самых высоких стандартов. В её ассортименте представлены несколько серий лент, как для профессионального применения в студиях и для архивирования, так и для домашнего использования: SM900, SM911, SM468, LPR35 и LPR90.

 

Аутентичность продукции Recording The Masters подтверждена не только промышленными патентами на технологии производства магнитных лент, но и ведущими мировыми студиями звукозаписи, использующими в работе только эту высококачественную  профессиональную ленту. Ленты Recording The Masters отличаются превосходным соотношением сигнал-шум, высокой отдачей, широким динамическим диапазоном и предназначены для студий звукозаписи, меломанов и архивных компаний. 

 

На сайте официального российского партнёра компании MULANN, АО «Фирмы «ММС», можно  ознакомиться с подробными характеристиками плёнок Recording The Masters, подобрать необходимые товары и сделать покупку онлайн. Наряду с различными видами магнитной ленты здесь представлены аксессуары и расходные материалы: катушки, скотч, коробки для хранения и пр.

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