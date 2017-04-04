«ММС» – официальный дистрибьютор магнитофонных лент Recording The Masters
Компания «ММС» является официальным дистрибьютором магнитофонных лент для студийной звукозаписи, выпускаемых под торговой маркой Recording The Masters. Их производит французская компания MULANN S.A., обладающая классическими технологиями производства магнитной ленты и патентами, выкупленными у PHILIPS, DUPONT, AGFA, BASF, EMTEC и RMGI.
Выбор магнитных лент студийного качества в наше время не так уж велик, и MULANN S.A. – один из немногих производителей, выпускающих продукцию самых высоких стандартов. В её ассортименте представлены несколько серий лент, как для профессионального применения в студиях и для архивирования, так и для домашнего использования: SM900, SM911, SM468, LPR35 и LPR90.
Аутентичность продукции Recording The Masters подтверждена не только промышленными патентами на технологии производства магнитных лент, но и ведущими мировыми студиями звукозаписи, использующими в работе только эту высококачественную профессиональную ленту. Ленты Recording The Masters отличаются превосходным соотношением сигнал-шум, высокой отдачей, широким динамическим диапазоном и предназначены для студий звукозаписи, меломанов и архивных компаний.
На сайте официального российского партнёра компании MULANN, АО «Фирмы «ММС», можно ознакомиться с подробными характеристиками плёнок Recording The Masters, подобрать необходимые товары и сделать покупку онлайн. Наряду с различными видами магнитной ленты здесь представлены аксессуары и расходные материалы: катушки, скотч, коробки для хранения и пр.
Комментарии