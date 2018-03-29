Многофункциональный коннектор Furutech NCF Booster
Держатель сетевого кабеля от японского бренда Furutech – это многофункциональный гибридный разъём для повышения производительности системы. Он обеспечивает хороший контакт и поглощает вибрации при прохождении электрического сигнала внутри кабеля.
Furutech NCF Booster позволяет убрать кабели с пола: уменьшая площадь их соприкосновения с поверхностью пола, держатель уменьшает электромагнитные помехи. Он снимает статическое электричество и позволяет получить более чистый и прозрачный сигнал.
При производстве коннектора используется фирменный нанокристаллический материал (формула Nano Crystal²). Он обладает превосходными демпфирующими свойствами, особенно в сочетании с наноразмерными керамическими частицами и углеродным порошком.
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