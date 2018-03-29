29.03.2018 15:45

Держатель сетевого кабеля от японского бренда Furutech – это многофункциональный гибридный разъём для повышения производительности системы. Он обеспечивает хороший контакт и поглощает вибрации при прохождении электрического сигнала внутри кабеля.

Furutech NCF Booster позволяет убрать кабели с пола: уменьшая площадь их соприкосновения с поверхностью пола, держатель уменьшает электромагнитные помехи. Он снимает статическое электричество и позволяет получить более чистый и прозрачный сигнал.