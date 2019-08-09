09.08.2019 18:00

Компания T+A elektroakustik обновила мобильное приложение MusicNavigator. Оно доступно для Android и iOS-устройств в Google Play Store и Apple Store.

Приложение позволяет управлять компонентами T+A elektroakustik с помощью мобильных устройств. По сравнению с предыдущей версией MusicNavigator разработчики внесли в программу множество улучшений. Реализована новая функция поиска для потоковых сервисов Tidal, Qobuz, Deezer и интернет-радио; стало доступно отображение длинных названий альбомов и имен исполнителей; с помощью кнопки Rescan можно обновить поиск в локальной сети пользователя.

В зависимости от типа подключенного устройства можно изменить значки-иконки различных источников сигнала, от телевизоров до проигрывателей виниловых пластинок. В приложении предусмотрено несколько изображений для внешних аналоговых или цифровых источников.