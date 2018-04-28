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Модельный ряд 2018 телевизоров Toshiba: OLED, 4K и Full HD


28.04.2018 08:45

 

 

В нынешнем году Toshiba планирует представить на европейском рынке не менее 18 новых 4K телевизоров – все с поддержкой Dolby Vision, HDR10 и Hybrid Log Gamma. Кроме того, для большинства UHD и Full HD моделей будет доступно голосовое управление с помощью ассистента Amazon Alexa.

 

Новые телевизоры оснащаются акустическими системами, которые настраивали инженеры Onkyo, и системой звуковой обработки DTS TruSurround HD. Модели из линеек 4K OLED и 4K ещё более «продвинуты»; так, ТВ 4K U78 будет комплектоваться фронтальными громкоговорителями XSound Plus, а телевизоры серии X98 OLED – более мощной аудиосистемой XSound Pro со встроенными сабвуферами.

 

Обновится и интерфейс – он станет более удобным и легче настраиваемым.

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