28.04.2018 08:45

В нынешнем году Toshiba планирует представить на европейском рынке не менее 18 новых 4K телевизоров – все с поддержкой Dolby Vision, HDR10 и Hybrid Log Gamma. Кроме того, для большинства UHD и Full HD моделей будет доступно голосовое управление с помощью ассистента Amazon Alexa.

Новые телевизоры оснащаются акустическими системами, которые настраивали инженеры Onkyo, и системой звуковой обработки DTS TruSurround HD. Модели из линеек 4K OLED и 4K ещё более «продвинуты»; так, ТВ 4K U78 будет комплектоваться фронтальными громкоговорителями XSound Plus, а телевизоры серии X98 OLED – более мощной аудиосистемой XSound Pro со встроенными сабвуферами.