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Модная классика Bell’O


21.02.2019 07:00

 

 

В ассортименте Bell’O International Corporation появилась новая модель стоек для аудио-видео аппаратуры. TC 65-6392-H371 подходит для размещения плоскопанельных телевизоров с диагональю до 70 дюймов и весом до 48 кг.

 

Рама стойки комбинированная. Изящная металлическая окантовка украшает изогнутую переднюю панель с отделкой натуральным шпоном цвета Buxton Brown. Металлический каркас покрыт износостойкой краской цвета Gun Metal Gray.

 

Размеры стойки 1650 х 610 х 584 мм. Три открытые полки разной ширины выполнены из чёрного закалённого стекла. Фирменная система CMS (Cable Management System) позволяет скрыть все провода, которыми подключены установленные электронные компоненты. Стойка поставляется в разобранном виде и легко собирается благодаря подробной пошаговой инструкции.

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