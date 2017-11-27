27.11.2017 14:11

Новая разработка Klipsch – акустические системы Designer On-Wall. Четыре модели созданы на базе колонок серии Reference Premiere.

Главное отличие новинок от «традиционной» акустики, выпускаемой под маркой Klipsch – плоские «дизайнерские» корпуса из нерезонирующего ABS. Как следует из названия серии, все громкоговорители рассчитаны на настенный монтаж. Тем не менее, конструкторы предусмотрели и настольную подставку, которая прилагается к каждой колонке. Декоративные решётки-грили фиксируются с помощью магнитов.

Серия состоит из четырёх моделей: RP-140D, RP-240D, RP-640D и пассивного трёхканального саундбара RP-440D SB. Они различаются размерами и количеством динамиков: так, RP-140D комплектуется 3,5-дюймовым вуфером с диффузором Cerametallic и дюймовым твитером LTS (титановый купол, рупор Тractrix). В модели RP-640D вместо одного басовика используется шесть.