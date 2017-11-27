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«Модный» Klipsch для современных интерьеров


27.11.2017 14:11

 

 

Новая разработка Klipsch – акустические системы Designer On-Wall. Четыре модели созданы на базе колонок серии Reference Premiere.

 

Главное отличие новинок от «традиционной» акустики, выпускаемой под маркой Klipsch – плоские «дизайнерские» корпуса из нерезонирующего ABS. Как следует из названия серии, все громкоговорители рассчитаны на настенный монтаж. Тем не менее, конструкторы предусмотрели и настольную подставку, которая прилагается к каждой колонке. Декоративные решётки-грили фиксируются с помощью магнитов.

 

Серия состоит из четырёх моделей: RP-140D, RP-240D, RP-640D и пассивного трёхканального саундбара RP-440D SB. Они различаются размерами и количеством динамиков: так, RP-140D комплектуется 3,5-дюймовым вуфером с диффузором Cerametallic и дюймовым твитером LTS (титановый купол, рупор Тractrix). В модели RP-640D вместо одного басовика используется шесть. 

 

Располагать колонки новой серии можно горизонтально или вертикально; продаются они поштучно. Пока на российском рынке представлена одна модель, RP-640D; остальные появятся в продаже в начале следующего года. Розничная цена: от 18000 рублей (RP-140D) до 63000 рублей (RP-440D SB).

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