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Модный минимализм от Bell’O


20.12.2018 15:00

 

 

Новинка 2018 года в модельном ряду компании Bell’O – тумба для ТВ TC 52-6389-PO90. Подставка предназначена для телевизоров с экраном диагональю до 55 дюймов и имеет габаритные размеры 1321 х 559 х 483 мм.

 

Тумба подходит для размещения любых аудио-видео компонентов, игровых приставок и прочих электронных устройств, которые обычно устанавливаются в гостиной современного дома или квартиры или в специальном помещении, выделенном под домашние развлечения. 

 

Полки тумбы – из закалённого стекла чёрного цвета, они декорированы металлическими элементами в отделке Brushed Nickel. Боковые панели изготовлены из древесины цвета Umber Oak с эффектом состаренности.

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