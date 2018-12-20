20.12.2018 15:00

Новинка 2018 года в модельном ряду компании Bell’O – тумба для ТВ TC 52-6389-PO90. Подставка предназначена для телевизоров с экраном диагональю до 55 дюймов и имеет габаритные размеры 1321 х 559 х 483 мм.

Тумба подходит для размещения любых аудио-видео компонентов, игровых приставок и прочих электронных устройств, которые обычно устанавливаются в гостиной современного дома или квартиры или в специальном помещении, выделенном под домашние развлечения.