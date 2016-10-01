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«Моя коллекция» от Dune HD – когда все видно


01.10.2016 10:00

 

 

Компания Dune HD разработала сервисное приложение «Моя коллекция», которое позволит упорядочить самую обширную и разножанровую видео библиотеку.

В отличие от стандартных файловых менеджеров, приложение «Моя коллекция» буквально вдохнет жизнь в подборку любимых фильмов: добавит обложки, фотографии актеров и увлекательную информацию обо всем, что связано с тем или иным кинопроизведением. Коллекция пользователя будет представлена в виде систематизированного каталога с понятным и простым интерфейсом, чтобы выбор кино для вечернего просмотра больше никогда не был проблемой.

Приложение «Моя коллекция» доступно на медиаплеерах Dune HD Solo 4K и Dune HD Solo Lite. Для того чтобы начать работу с сервисом, необходимо добавить папки с фильмами в каталог приложения, запустить автоматическое индексирование и при необходимости подкорректировать результаты. Фильмы будут разделены по жанрам, к файлам добавятся описания, биографии актеров и режиссеров, изображения и другие материалы. Пользователь сможет легко перемещаться от фильмов к персоналиям и наоборот, чтобы, например, выбрать кино с участием любимого актера. Кроме того, приложение позволяет найти фильм, которого нет в подборке, таким образом расширив коллекцию.

Новый сервис Dune позволяет собрать воедино отдельные файлы, хранящиеся на разных локальных и сетевых дисках, включая USB-накопители, NFS- и SMB-сервера. Все данные о коллекции хранятся в самой системе, поэтому если тот или иной источник не подключен к медиаплееру, информация о фильме все равно будет доступна. При запуске индексирования папки, проигрыватель автоматически найдет все видеофайлы внутри нее и автоматически их распознает. Система поддерживает файлы всех типов, включая образы DVD ISO, BD ISO, папки VIDEO_TS и BMDV.

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