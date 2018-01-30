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Monitor Audio: чёрный уже не в моде


30.01.2018 12:47

 

 

Бренд Monitor Audio представил новую серию акустических систем Monitor. Характерный отличительный признак моделей серии – динамики ярко-оранжевого цвета. 

 

Чёрными остались только твитеры C-CAM, «позаимствованные» у моделей серии Bronze. Динамика и плотный бас достигаются благодаря использованию технологии фазоинвертора HiVe II.  В новой линейке – полочные и напольные колонки, громкоговоритель центрального канала, а также сабвуфер, который можно использовать в составе как стерео, так и многоканальных систем. Корпуса громкоговорителей выполнены в ретро-стиле; варианты отделки – чёрный, белый или орех (Walnut).

 

Компактные Monitor 50 с портом на задней панели можно размещать вплотную к стене. Они оснащаются басовым динамиком MMP II диаметром 139 мм и 25-мм твитером. В более массивных Monitor 100 используются динамики 165 мм. Варианты подключения: би-ампинг или би-вайринг. Две напольные модели, Monitor 200 и Monitor 300, имеют по два и по три басовика MMP II (139 мм и 165 мм соответственно), в «старшей» модели один из них отвечает за СЧ-секцию. Monitor 300 предназначены для установки в больших помещениях и могут использоваться в составе системы домашнего кинотеатра. Сходные с Monitor 200 характеристики имеет АС центрального канала Monitor C150. Наконец, сабвуфер MRW-10 комплектуется длинноходным вуфером MMP II диаметром 254 мм; мощность встроенного усилителя – 100 Вт.

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