В ассортименте бренда уже представлены настенные всепогодные сателлиты, предназначенные для патио, садовых беседок и пр. Две новые модели – это СЧ/ВЧ-сателлит Climate CLG-140 и вкапываемый пассивный сабвуфер CLG-W12. Предусмотрено последовательное подключение до 12 сателлитов на один сабвуфер; используя несколько таких цепочек, можно озвучить территорию большой площади.