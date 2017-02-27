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Monitor Audio готовится к лету


27.02.2017 13:26

 

 

Британская компания представляет новую серию ландшафтных акустических систем Climate Garden System. 

 

В ассортименте бренда уже представлены настенные всепогодные сателлиты, предназначенные для патио, садовых беседок и пр. Две новые модели – это СЧ/ВЧ-сателлит Climate CLG-140 и вкапываемый пассивный сабвуфер CLG-W12. Предусмотрено последовательное подключение до 12 сателлитов на один сабвуфер; используя несколько таких цепочек, можно озвучить территорию большой площади.

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