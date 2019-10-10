Monitor Audio представляет компактный усилитель IA40-3

10.10.2019 15:22

Усилитель IA40-3 предназначен для использования в составе так называемых заказных электронных систем, то есть комплектов аудио-видео компонентов, которые могут быть установлены только профессиональными инсталляторами. Для того, чтобы упростить процесс монтажа, усилитель поставляется со специальными креплениями.



Усилитель имеет небольшие размеры, а благодаря монтажным рамкам особой конструкции устройство можно вешать на стену, устанавливать его в мебельных нишах или стойках для электронного оборудования и даже крепить к задней панели телевизора. В комплекте с полочниками Monitor Audio его можно использовать в спальне или кабинете, а в тех помещениях, где требуется скрытая установка, усилитель можно подключить к потолочным или встраиваемым в стену колонкам.



Мощность усилителя – 40 Вт на три канала (4 Ом) или 60 Вт на два канала. Он имеет цифровые, аналоговые и Bluetooth входные разъёмы для подключения и поддерживает Dolby Audio (Dolby Digital). К устройству можно подсоединить (через выход sub/line) активный сабвуфер.