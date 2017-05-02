В каждой секции новой колонки (левая-правая-центр) размещены по два 4-дюймовых C-CAM динамика и по 1-дюймовыму C-CAM твитеру. Они обеспечивают сбалансированное звучание. Жёсткий корпус сделан из МДФ и оснащён двумя торцевыми заглушками из полированного алюминия. При необходимости саундбар можно встроить в стену заподлицо. Модель SB-4 совместима с телевизионными стойками Sanus.