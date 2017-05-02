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Monitor Audio: саундбар SB-4 для больших телевизоров


02.05.2017 15:00

 

 

Компания Monitor Audio представила новую модель саундбаров - SB-4, предназначенную для телевизоров высокого разрешения с диагональю экрана от 70 дюймов.

 

В каждой секции новой колонки (левая-правая-центр) размещены по два 4-дюймовых C-CAM динамика и по 1-дюймовыму C-CAM твитеру. Они обеспечивают сбалансированное звучание. Жёсткий корпус сделан из МДФ и оснащён двумя торцевыми заглушками из полированного алюминия. При необходимости саундбар можно встроить в стену заподлицо. Модель SB-4 совместима с телевизионными стойками Sanus. 

 

Большие телевизоры становятся всё доступнее, и SB-4 от Monitor Audio разработан специально для того, чтобы улучшить качество звука без ущерба для внешнего вида всей аудио-видео системы.

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