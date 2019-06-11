11.06.2019 10:50

Производитель акустических систем компания Monitor Audio стала новым владельцем торговой марки Blok. Под этим бренд выпускается высококачественная Hi-Fi мебель.

Monitor Audio не раз сотрудничала с Blok, в частности, для демонстрации продукции Roksan, владельцем которой она также является; это название хорошо известно любителям винила. Недавно компания выпустила премиальную линейку акустических систем Gold Series, и покупка Blok является логичным шагом на пути расширения рынка сбыта и роста числа «дизайн-ориентированных» потребителей, которым Monitor Audio теперь готова предложить готовые интерьерные решения.

Blok базируется в английском городе Сафрон-Уолден. Компания была основана в 2003 году и за недолгий период времени сумела не только завоевать любовь аудио энтузиастов, но и стать своего рода иконой стиля: модели фирменной серии Stax присутствуют на стендах многих производителей Hi-Fi и High End компонентов. Объединение трёх брендов под руководством Monitor Audio является весьма многообещающим с точки зрения перспектив их развития.