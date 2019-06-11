ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Monitor Audio стала новым владельцем Blok


11.06.2019 10:50

 

 

Производитель акустических систем компания Monitor Audio стала новым владельцем торговой марки Blok. Под этим бренд выпускается высококачественная Hi-Fi мебель.

 

Monitor Audio не раз сотрудничала с Blok, в частности, для демонстрации продукции Roksan, владельцем которой она также является; это название хорошо известно любителям винила. Недавно компания выпустила премиальную линейку акустических систем Gold Series, и покупка Blok является логичным шагом на пути расширения рынка сбыта и роста числа «дизайн-ориентированных» потребителей, которым Monitor Audio теперь готова предложить готовые интерьерные решения.

 

Blok базируется в английском городе Сафрон-Уолден. Компания была основана в 2003 году и за недолгий период времени сумела не только завоевать любовь аудио энтузиастов, но и стать своего рода иконой стиля: модели фирменной серии Stax присутствуют на стендах многих производителей Hi-Fi и High End компонентов. Объединение трёх брендов под руководством Monitor Audio является весьма многообещающим с точки зрения перспектив их развития.

Связанные новости:
 MASSовый звук от Monitor Audio - 31.01.2019 16:00
 «Золотая» серия Gold 5G от Monitor Audio - 11.01.2019 07:00
 Новинки Monitor Audio: Vecta V240-LV - 14.09.2018 13:45
 Monitor Audio меняет технического директора - 26.06.2018 08:00
 Хай-энд в Мюнхене: Monitor Audio Studio - 11.05.2018 08:00
 Всепогодная архитектурная акустика Monitor Audio Vecta V240 - 14.02.2018 10:00
 Monitor Audio: чёрный уже не в моде - 30.01.2018 12:47
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007