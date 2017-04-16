Домашняя техника Мониторы Philips: новая 34-дюймовая модель с изогнутым экраном

16.04.2017 11:00 Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, расширяет линейку мониторов с изогнутым экраном. Новая модель 349X7FJEW с диагональю 34 дюйма имеет радиус изгиба 1800 мм и соотношение сторон UltraWide 21:9. Поддержка разрешения Quad HD с технологией CrystalClear позволяет отобразить на экране даже самые мелкие детали. При этом высоту стойки и наклон экрана монитора каждый пользователь может самостоятельно настроить так, чтобы работать с ним было максимально комфортно. Благодаря разрешению UltraWide Quad HD (3440 x 1440) в формате 21:9 рабочее пространство на экране получается достаточно внушительным. Экран можно разделить на две равные половины или вывести изображение из одного из источников в режиме «картинка в картинке» (PiP). Монитор подходит и для обработки видео – его ширины достаточно, чтобы видеть всю «монтажную линейку» в видеоредакторе, а цветовая гамма с поддержкой 117.3% (по стандарту CIE1931) пространства sRGB обеспечивает идеальную цветопередачу в роликах и на фотоснимках. Поддержка технологии AMD FreeSync позволяет избежать разрывов изображения и размытия в движении, которые могут помешать при просмотре видео. Благодаря наличию встроенных портов USB на корпусе к монитору можно подключить сразу несколько гаджетов и даже заряжать их в процессе работы. Новый Philips 349X7FJEW X Line появится в продаже в апреле 2017 года. Вернуться к списку новостей