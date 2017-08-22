Monster: бумбокс Ravebox со светомузыкой

22.08.2017 17:40 Компания Monster представила российскому рынку мощную портативную аудиосистему Ravebox – классический бумбокс, шагнувший на новый уровень портативного аудио, с внушительной мощностью и двунаправленным звуком. . Новинка пополнила семейство колонок Blaster, появившееся в ассортименте производителя в 2016 году. Благодаря многоцветной светодиодной подсветке, способности работать без подзарядки в течение 12 часов и влагозащитному корпусу Ravebox позволяет устроить незабываемый праздник в помещении или на природе – с мощным звуком и ослепительным световым шоу. Цвет и яркость рисунков меняются в зависимости от исполняемого трека, пульсируя в такт музыке. За световые эффекты «отвечают» светодиоды, расположенные на боковой части корпуса. Использование запатентованной технологии V-Sound и конструкция динамиков, размещённых по обеим сторонам аудиосистемы, обеспечивают 360 градусов звука, формируя полномасштабное акустическое пространство. Глубина баса достигается благодаря технологии PowerBass и встроенному активному сабвуферу с системой Down Firing отвечают за глубокие впечатляющие басы. В качестве источника звука можно использовать любое мобильное устройство с поддержкой Bluetooth; также для сопряжения можно применить технологию NFC. Для настройки предусмотрен эквалайзер с двумя режимами. Имеется также USB порт для зарядки смартфона, 3.5 мм аудио-вход для подключения любого источника звука и 3.5 мм вход для микрофона. Вес Ravebox: 7,62 кг, габариты (ВхШхГ): 20,32 см x 50,16 см x 20,48 см. Связанные новости: Мини Monster - HotShot Bluetooth - 03.02.2017 12:00 «Бриллиантовые» наушники Monster DiamondZ - 13.07.2016 17:00 Цветные гарнитуры Monster Clarity HD - 31.07.2015 10:00 Вернуться к списку новостей